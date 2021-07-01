Хельмут Марко: наша программа не ставит под угрозу сезон-2022

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о конкуренции с «Мерседесом».
«Приятно, что Тото Вольф беспокоится о нашей машине на следующий сезон. Разумеется, мы будем продолжать доработку болида сезона-2021 до летнего перерыва. В этом всегда была наша цель. Но наша программа никак не ставит под угрозу сезон-2022.
Мы работаем над текущей машиной дольше других, потому что у нас есть шанс выиграть титул. Все помнят, что произошло с „БМВ“ в 2008 году. У Роберта Кубицы была самая быстрая машина, но их план был сосредоточен на 2009-м.
В Формуле-1 нужно использовать любую возможность. Мы представим обновления для нынешней машины во второй половине сезона 2021 года, но работа будет происходить в аэродинамической трубе, не касаясь инженерного отдела.
Наше преимущество над „Мерседесом“ в том, что сейчас у нас самая быстрая машина на всех типах трасс. Мы всегда были быстры в этом году. „Мерседесу“ приходится вносить много корректировок в настройки. Хэмилтону обычно это удаётся. Но им приходится экспериментировать. Монако — яркий пример. Боттас был там очень силён, а Хэмилтон — нет. В Баку всё изменилось. Нам же нужно меньше экспериментов. Мы сразу, с первого дня уик-энда, становимся быстры», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
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