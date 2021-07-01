Роберт Кубица высоко оценил прогресс двигателей «Феррари»

Резервный гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица считает, что итальянской команде удалось сделать шаг вперёд благодаря прогрессу силовой установки «Феррари».



«В целом, мы стали более конкурентоспособными, чем в прошлом году. Ребята из Маранелло сделали большой шаг вперёд со своей силовой установкой. Думаю, в прошлом году нам не хватало совсем немного. Сейчас же у нас более сильные позиции. Думаю, у двигателей „Феррари“ всегда были сильные места, но сейчас у нас больше мощности, лучше крутящий момент и в целом больше лошадиных сил. Это очень важно», — приводит слова Роберта Кубицы PlanetF1.



После восьми этапов сезона-2021 «Альфа Ромео» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, набрав два очка.