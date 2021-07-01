Роберт Кубица высоко оценил прогресс двигателей «Феррари»
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Резервный гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица считает, что итальянской команде удалось сделать шаг вперёд благодаря прогрессу силовой установки «Феррари».
«В целом, мы стали более конкурентоспособными, чем в прошлом году. Ребята из Маранелло сделали большой шаг вперёд со своей силовой установкой. Думаю, в прошлом году нам не хватало совсем немного. Сейчас же у нас более сильные позиции. Думаю, у двигателей „Феррари“ всегда были сильные места, но сейчас у нас больше мощности, лучше крутящий момент и в целом больше лошадиных сил. Это очень важно», — приводит слова Роберта Кубицы PlanetF1.
После восьми этапов сезона-2021 «Альфа Ромео» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, набрав два очка.
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