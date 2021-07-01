Мика Сало объяснил причины проблем Никиты Мазепина

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало поделился мнением о российском пилоте, дебютанте чемпионата Никите Мазепине.
«У Мазепина намного меньше опыта, чем у остальных. Все тренировались в молодёжных академиях, а Никита — нет. Он не проводил настоящих тестов, не был в центре внимания СМИ, в отличие от остальных гонщиков. Ему пришлось открыть для себя множество новых и удивительных вещей.
Посмотрим, как он пройдёт проверку в „Хаасе“, есть ли вообще смысл в его выступлениях в Формуле-1. Здесь все следят за тобой и ничего нельзя сделать незаметно», — приводит слова Мики Сало GrandPX.news.
Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1, выступая в составе «Хааса». После неудачного выступления на Гран-при Бахрейна, Мазепин в семи следующих гонках неизменно добирался до финиша.
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