Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мика Сало объяснил причины проблем Никиты Мазепина

Мика Сало объяснил причины проблем Никиты Мазепина
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало поделился мнением о российском пилоте, дебютанте чемпионата Никите Мазепине.

«У Мазепина намного меньше опыта, чем у остальных. Все тренировались в молодёжных академиях, а Никита — нет. Он не проводил настоящих тестов, не был в центре внимания СМИ, в отличие от остальных гонщиков. Ему пришлось открыть для себя множество новых и удивительных вещей.

Посмотрим, как он пройдёт проверку в „Хаасе“, есть ли вообще смысл в его выступлениях в Формуле-1. Здесь все следят за тобой и ничего нельзя сделать незаметно», — приводит слова Мики Сало GrandPX.news.

Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1, выступая в составе «Хааса». После неудачного выступления на Гран-при Бахрейна, Мазепин в семи следующих гонках неизменно добирался до финиша.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021