Мика Сало объяснил причины проблем Никиты Мазепина

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало поделился мнением о российском пилоте, дебютанте чемпионата Никите Мазепине.



«У Мазепина намного меньше опыта, чем у остальных. Все тренировались в молодёжных академиях, а Никита — нет. Он не проводил настоящих тестов, не был в центре внимания СМИ, в отличие от остальных гонщиков. Ему пришлось открыть для себя множество новых и удивительных вещей.



Посмотрим, как он пройдёт проверку в „Хаасе“, есть ли вообще смысл в его выступлениях в Формуле-1. Здесь все следят за тобой и ничего нельзя сделать незаметно», — приводит слова Мики Сало GrandPX.news.



Мазепин проводит дебютный сезон в Формуле-1, выступая в составе «Хааса». После неудачного выступления на Гран-при Бахрейна, Мазепин в семи следующих гонках неизменно добирался до финиша.