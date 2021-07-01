Штайнер отказался связать проблемы Мазепина на ГП Штирии с тяжёлым шасси

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что финиш Никиты Мазепина на последнем месте в гонке Гран-при Штирии не был связан с тем, что россиянин выступает на более тяжёлом шасси, чем его напарник по команде Мик Шумахер.



«В прошлой гонке дело было не в весе шасси. Его догнали машины, обгонявшие на круг, и в такой ситуации ты становишься подсадной уткой, потому что если ты даёшь проехать сразу трём машинам, то твои шины оказываются не в том рабочем окне, в котором необходимо, и ты их уже не восстановишь. Не думаю, что это как-либо связано с шасси. Это произошло, потому что в начале гонки мы решили провести более ранний пит-стоп, чтобы он не попал под синие флаги», — приводит слова Штайнера The Race.

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