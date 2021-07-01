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Мазепин уверен, что более тяжёлая машина негативно влияет на его результаты

Мазепин уверен, что более тяжёлая машина негативно влияет на его результаты
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал слова Гюнтера Штайнера, который ранее заявил, что финиш Никиты Мазепина на последнем месте в гонке Гран-при Штирии не был связан с тем, что россиянин выступает на более тяжёлом шасси, чем его напарник по команде Мик Шумахер.

«Думаю, что взгляд со стороны пит-уолл отличается от того, что вы чувствуете, когда пилотируете машину на протяжении 73 кругов. Так что каждый имеет право на мнение, и оно может быть верным, но я практически на сто процентов уверен, что это оказывает довольно большое влияние, потому что это влияет на развесовку, и, следовательно, на настройки машины. Но я бы не сказал, что это неприемлемо, просто моя задача становится сложнее.

Меня окружают отличные инженеры, они действительно помогают мне разобраться со всем, что происходит в дебютном сезоне. Я уверен, что скоро ситуация станет намного лучше», — приводит слова Никиты Мазепина RaceFans.

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