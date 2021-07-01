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Ферстаппен отреагировал на предупреждение от ФИА за опасное празднование победы

Ферстаппен отреагировал на предупреждение от ФИА за опасное празднование победы
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своих действиях на финише Гран-при Щтирии. Финишируя, Макс притормозил у пит-уолл рядом с командным мостиком своей команды, а затем вновь разогнался с пробуксовкой задних колёс. На асфальте остались следы от задних шин болида «Ред Булл», причём свой манёвр голландец произвёл в момент, когда мимо проезжали две другие машины. Подобные действия пилота показались гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси небезопасными.

«Я, конечно, не последний человек в вопросах, касающихся безопасной езды. Хочу подчеркнуть, что я посмотрел в зеркало и лишь потом пошёл вправо — все были с левой стороны. Если это делать запрещено, я больше этого не повторю. Но я уверен, что какой-либо опасности в моих действиях не было», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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