В «Мерседесе» объяснили, почему не отказываются от массивного заднего антикрыла

Директор по стратегии «Мерседеса» Джеймс Ваулз объяснил, почему немецкая команда использует более крупное, чем у «Ред Булл», заднее антикрыло. По мнению австрийцев, именно из-за такого антикрыла, которое Кристиан Хорнер сравнил с амбарной дверью, «Мерседес» проигрывает «Ред Булл» на прямых.



«Конечно, можно использовать менее крупное заднее антикрыло и быть на прямых быстрее, но тогда вы будете жертвовать работой машины в поворотах и не только этим. Также стоит принимать во внимание эффекты деградации. Да, менее крупное заднее антикрыло даёт тебе чуть больше шансов на обгоны, но есть баланс. Мы используем наши средства для симуляции настроек заднего антикрыла и приходим к оптимальному варианту — тому, что мы используем для обгонов, квалификации и гонки. В нашем случае это то антикрыло, которое вы видите», — приводит слова Ваулза Motorsport.