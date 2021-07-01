Источник: отец Мазепина был готов заплатить за обмен шасси между Мазепиным и Шумахером

Отец Никиты Мазепина Дмитрий предлагал собственное решение проблем российского гонщика, использующего более тяжёлое шасси, чем Мик Шумахер. Как утверждает F1-Indiser, Мазепин-старший был готов заплатить «Хаасу» дополнительные деньги, если бы команда согласилась на обмен шасси между Мазепиным и Шумахером. Глава команды Гюнтер Штайнер, однако, отказался от подобного предложения, что не совсем понравилось бизнесмену.



По данным немецкого издания, Мазепин-старший хотел бы иметь большее влияние внутри команды. Если бы российский бизнесмен обладал соответствующими полномочиями, то он поставил бы во главе команды Оливера Оукса — руководителя финансируемой Мазепиным команды «Хайтек», выступающей в Формуле-2 и других младших сериях.



Однако владелец «Хааса» Джин Хаас и подконтрольный ему Штайнер должны учитывать интересы как семьи Мазепиных, так и Мика Шумахера, которого серьёзно поддерживает «Феррари». Отмечается, что «Скудерия» требует от «Хааса» делать всё возможное для помощи сыну семикратного чемпиона мира.



F1-Indiser предполагает, что именно борьба за влияние внутри «Хааса» могла привести к недавнему заявлению Шумахера, что он не может категорически исключать перехода в «Альфа Ромео» в сезоне-2022. При этом ранее считалось, что у Мика долгосрочный контракт с «Хаасом».



Ранее сегодня Гюнтер Штайнер объявил, что Никита Мазепин должен получить новое шасси после летней паузы в нынешнем сезоне Формулы-1.

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