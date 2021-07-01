Жена Дзанарди, продолжающего восстановление после аварии, рассказала о его состоянии

Даниэла Занарди, жена бывшего гонщика Формулы-1 Алессандро Дзанарди, рассказала о процессе восстановления мужа после тяжёлой аварии, в которую он попал летом 2020 года.



«Через год после аварии состояние Алекса практически стабильное. Сейчас он находится в специализированной клинике, где проходит программу реабилитации. Я хотела бы сказать всем людям, которые думают об Алексе и молятся за него, что он продолжает бороться. Любовь, которую мы получили от друзей, болельщиков, знакомых, спортсменов в течение последнего года, стала той опорой, которая помогает нам пройти через всё это.



Состояние Алекса стабильное — он проходит программы тренировок как для мозга, так и для тела. Он может общаться с нами, но по-прежнему не может говорить. После длительного нахождения в коме голосовые связки должны восстановить эластичность. А это возможно только через практику и терапию. У него всё ещё много сил в руках и кистях, и он интенсивно тренируется на специальном оборудовании.



На данный момент нет никаких прогнозов относительно его возвращения домой. Но мы вкладываем все силы в выздоровление Алекса, — приводит слова Даниэлы bmw-motorsport.



Напомним, 19 июня 2020 года Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в ближайшую больницу. У него диагностировали множество травм, в том числе черепно-мозговую.



В 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде.