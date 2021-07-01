Мазепин вручил Штайнеру остроумный подарок в ответ на «Мазеспиннер»

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин, недавно получивший презент в виде волчка от руководителя команды Гюнтера Штайнера, вручил последнему ответный подарок. Им оказалась дверь. Соответствующее видео было размещено на странице Никиты в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Мазепина в "Инстаграме".
Никита сделал отсылку к инциденту, произошедшему в 2020 году. Тогда Штайнер угрожал уволить обоих гонщиков команды после столкновения на первом круге Гран-при Великобритании. Речь идёт о Ромене Грожане и Кевине Магнуссене.
После аварии и последующего схода обоих гонщиков Гюнтер вызвал их в свой офис в моторхоуме «Хааса» и произнёс эмоциональную речь. Покидая собрание, датчанин хлопнул дверью, чем вызвал дополнительный гнев Штайнера. В разговоре с одним из сотрудников «Хааса» глава команды заявил: «Скажите ему, чтобы он не хлопал моей … (в оригинале было использовано нецензурное выражение) дверью».
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