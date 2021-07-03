Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 3 июля, состоится квалификация девятого этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Австрии. Этап принимает стационарная трасса «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.
После восьмого этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 19-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Австрии. Онлайн-трансляция квалификации
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