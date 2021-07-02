Шарль Леклер рассказал о первых ощущениях от работы с автомобилем 2022 года

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что команда начала испытания нового автомобиля на 2022 год на симуляторе, заявив, что он «сильно отличается» от нынешнего поколения машин.
«Это что-то совсем другое. Скорее всего, многие команды не уверены, что разработки движутся в верном направлении. Это совсем другой проект, и он всё ещё находится на начальной стадии. Поэтому пока никто и не знает, где окажется относительно конкурентов. Мы лишь продолжаем работать. В «Феррари» у нас есть возможность заниматься на очень хорошем симуляторе, где мы в состоянии пробовать разные вещи, и где участие водителя очень и очень важно. Но говорить о чём-то конкретном пока всё-таки слишком рано.
Единственное, что мы можем сделать, так это попытаться как можно продуктивнее поработать с Карлосом. Так мы сможем лучше понять, в чём слабые стороны машины этого года, выявить недостатки и постараться не повторять ошибки в следующем году. Хоть новый проект и сильно отличается от нынешней машины. Подводя итог, я бы сказал, что работа на симуляторе в значительной степени помогла нам. Надеюсь, что с её помощью мы будем двигаться в правильном направлении», — приводит слова Леклера GPFans.
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