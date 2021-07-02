Алонсо: Ферстаппен выступает лучше Хэмилтона

Пилот «Альпин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о титульном сражении между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.



«Макс — претендент на титул. Он выступает лучше Льюиса и занимает лучшую позицию в чемпионате. Это не похоже на прошлые годы, когда Льюис Хэмилтон боролся в основном только с Льюисом Хэмилтоном и иногда с Валттери Боттасом, но это случалось не так и часто. Сейчас в титульном сражении гораздо больше напряжения.



Но Максу стоит быть осторожным. В Формуле-1 всё может быстро измениться не в его пользу», — приводит слова Фернандо Алонсо GPBlog.



После восьми этапов чемпионата мира Макс Ферстаппен на 18 очков опережает Льюиса Хэмилтона.