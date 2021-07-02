Норрис: наши с Риккардо интересы вне трассы сильно отличаются

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о различии в общении вне трассы с Карлосом Сайнсом и Даниэлем Риккардо.
«Даниэль и я по-прежнему хорошо ладим, мы вместе можем посмеяться. Я могу сказать, что мы хорошие приятели. Но дело в том, что наши интересы вне трассы сильно отличаются.
Даниэль увлекается виноделием, производством одежды и прочим, в то время как мне нравятся киберспорт, гольф. В этом вопросе Карлос был намного ближе ко мне.
Мы с Карлосом время от времени играли в гольф, в гоночные симуляторы, мы участвовали в виртуальных гонках друг с другом. Важная вещь, чтобы стать лучшими друзьями, — проводить время вместе и получать удовольствие, а игра в гольф была той вещью, которая многое делала лучше», — приводит слова Ландо Норриса F1i.
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