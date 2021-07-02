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Феттель ответил на подозрения, что он помогает переманивать инженеров «Ред Булл»

Феттель ответил на подозрения, что он помогает переманивать инженеров «Ред Булл»
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал переход в команду специалистов из «Ред Булл» — Дэна Феллоуза и Эндрю Алесси.

«Я часть команды, но моя работа — пилотировать машину и давать обратную связь инженерам, а не нанимать специалистов. С момента, как я стал гонщиком «Астон Мартин», команда продолжает наращивать свои ресурсы. Здорово видеть, что к нам приходят новые люди.

Я работал с Эндрю, работал с Дэном. Но это было давно. Невероятно, как много времени прошло. Мы пригласили много других специалистов, чьи имена не столь широко известны. Но с каждым новым сотрудником наша команда становится сильнее.

Не думаю, что они пришли в «Астон Мартин» из-за меня. В конец концов, я провёл несколько лет в «Феррари» после перехода из «Ред Булл». Эндрю и Дэн переходят из одной британской команды в другую, им не нужно будет менять страну проживания», — приводит слова Себастьяна Феттеля GrandPX.news.

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