Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» выиграл первый этап «Шёлкового пути»

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды, стал быстрейшим в грузовом зачёте на первом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Сотников оказался на десять секунд быстрее представителя белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Александра Вишневского.



В автомобильном зачёте лучшее время показал российский гонщик Денис Кротов на «МИНИ», который на 50 секунд опередил Язида Аль-Раджи, выступающего на «Тойоте».



«Шёлковый путь». Первый этап. Грузовой зачёт



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 00:50:51

2. Александр Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:00:10

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:01:02

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:01:23

5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:01:26

6. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:01:38

7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:04:24

8. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:05:30

9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:05:57

10. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +00:06:27.