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Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» выиграл первый этап «Шёлкового пути»

Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» выиграл первый этап «Шёлкового пути»
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Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды, стал быстрейшим в грузовом зачёте на первом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Сотников оказался на десять секунд быстрее представителя белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Александра Вишневского.

В автомобильном зачёте лучшее время показал российский гонщик Денис Кротов на «МИНИ», который на 50 секунд опередил Язида Аль-Раджи, выступающего на «Тойоте».

«Шёлковый путь». Первый этап. Грузовой зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 00:50:51
2. Александр Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:00:10
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:01:02
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:01:23
5. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:01:26
6. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:01:38
7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:04:24
8. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:05:30
9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:05:57
10. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +00:06:27.

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