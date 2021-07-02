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Мик Шумахер планирует обсудить с менеджером возможный переход в «Альфа Ромео»

Мик Шумахер планирует обсудить с менеджером возможный переход в «Альфа Ромео»
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Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём будущем. Он не исключил, что перейдёт в «Альфа Ромео» в 2022 году. При этом немец подчеркнул, что в ближайшие недели поговорит со своим менеджером Сабиной Кем насчёт будущего.

«Я полностью сосредоточен на этом сезоне. Мы обсудим позже, что нас ждёт в 2022 году. Вопрос о следующем сезоне остаётся открытым. Я пообщаюсь с Сабиной Кем об этом через несколько недель», — приводит слова Мика Шумахера GrandPrix.com.

Контракты пилотов «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци истекают по окончании сезона. Поэтому вполне вероятно, что Мик Шумахер может получить место в команде.

Нынешний сезон для Мика Шумахера является дебютным в Формуле-1.

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