Мик Шумахер планирует обсудить с менеджером возможный переход в «Альфа Ромео»
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Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём будущем. Он не исключил, что перейдёт в «Альфа Ромео» в 2022 году. При этом немец подчеркнул, что в ближайшие недели поговорит со своим менеджером Сабиной Кем насчёт будущего.
«Я полностью сосредоточен на этом сезоне. Мы обсудим позже, что нас ждёт в 2022 году. Вопрос о следующем сезоне остаётся открытым. Я пообщаюсь с Сабиной Кем об этом через несколько недель», — приводит слова Мика Шумахера GrandPrix.com.
Контракты пилотов «Альфа Ромео» Кими Райкконена и Антонио Джовинацци истекают по окончании сезона. Поэтому вполне вероятно, что Мик Шумахер может получить место в команде.
Нынешний сезон для Мика Шумахера является дебютным в Формуле-1.
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