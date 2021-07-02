Хаугер выиграл квалификацию Ф-3 в Австрии после штрафа Коллета, Смоляр — третий

Бразильский гонщик Кайо Коллет показал лучшее время в квалификации третьего этапа сезона-2021 Формулы-1, проходящего на австрийской трассе «Ред Булл Ринг». Однако уже после завершения сессии лучший круг Коллета был аннулирован за нарушение границ трассы в десятом повороте, и поул перешёл к Деннису Хаугеру.
Россиянин Александр Смоляр долгое время не мог улучшить свой результат и перед последним быстрым кругом откатился в конец двадцатки, но в итоге сумел занять четвёртую позицию, которая с учётом штрафа Коллета превратилась в третью. В первой гонке уик-энда Александр согласно правилу перевёрнутой решётки будет стартовать десятым.
Формула-3. Шпильберг. Квалификация
1. Деннис Хаугер — 1:19.726
2. Фредерик Вести — 1:19.754
3. Александр Смоляр — 1:19.801
4. Кайо Коллет — 1:19.809
5. Джек Кроуфорд — 1:19.817
6. Клемент Новалак — 1:19.829
7. Джек Дуэн — 1:19.887
8. Олли Колдуэлл — 1:19.900
9. Артур Леклер — 1:19.975
10. Виктор Мартинс — 1:20.003
11. Маттео Наннини — 1:20.070
12. Логан Сарджент — 1:20.101...
14. Давид Шумахер — 1:20.148.
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