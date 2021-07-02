Хаугер выиграл квалификацию Ф-3 в Австрии после штрафа Коллета, Смоляр — третий

Бразильский гонщик Кайо Коллет показал лучшее время в квалификации третьего этапа сезона-2021 Формулы-1, проходящего на австрийской трассе «Ред Булл Ринг». Однако уже после завершения сессии лучший круг Коллета был аннулирован за нарушение границ трассы в десятом повороте, и поул перешёл к Деннису Хаугеру.



Россиянин Александр Смоляр долгое время не мог улучшить свой результат и перед последним быстрым кругом откатился в конец двадцатки, но в итоге сумел занять четвёртую позицию, которая с учётом штрафа Коллета превратилась в третью. В первой гонке уик-энда Александр согласно правилу перевёрнутой решётки будет стартовать десятым.



Формула-3. Шпильберг. Квалификация



1. Деннис Хаугер — 1:19.726

2. Фредерик Вести — 1:19.754

3. Александр Смоляр — 1:19.801

4. Кайо Коллет — 1:19.809

5. Джек Кроуфорд — 1:19.817

6. Клемент Новалак — 1:19.829

7. Джек Дуэн — 1:19.887

8. Олли Колдуэлл — 1:19.900

9. Артур Леклер — 1:19.975

10. Виктор Мартинс — 1:20.003

11. Маттео Наннини — 1:20.070

12. Логан Сарджент — 1:20.101...

14. Давид Шумахер — 1:20.148.