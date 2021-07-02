«Это было близко!» Мазепин и Хэмилтон чуть не столкнулись на тренировке ГП Австрии. Видео
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Во время первой тренировки Гран-при Австрии Формулы-1 в последнем повороте трассы произошёл инцидент между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и российским гонщиком «Хааса» Никитой Мазепиным. Россиянин находился на круге охлаждения и двигался по трассе медленно, в то время как Хэмилтон находился на быстром круге.
В итоге между пилотами едва не произошло столкновение.
«Это было близко!» — сказал инженеру по радио Никита Мазепин.
«У меня ужасный трафик», — резюмировал Хэмилтон при общении с командой.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Примечательно, что ранее Мазепин в ходе этой же тренировки едва не стокнулся с Кими Райкконеном.
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