Мик Шумахер тоже использовал более тяжёлое шасси, на которое жалуется Мазепин
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что Мик Шумахер, как и Никита Мазепин, в сезоне-2021 пилотировал более тяжёлый вариант шасси, на который ранее пожаловался россиянин, связав свои проблемы именно с этим фактором.
«Мы довольно часто меняли шасси между пилотами, и мы это делали на протяжении всего времени выступлений в Формуле-1. Я точно не знаю, кто, когда и где на каком шасси ездил, но, думаю, оба пилота выступали на всех наших шасси.
Для ясности — мы используем прошлогодние шасси. Так делают и другие команды, поскольку регламент практически не менялся, машину не собирали заново. Мы планируем предложить Никите новое шасси на этапе в Бельгии», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.
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