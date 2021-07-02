Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер тоже использовал более тяжёлое шасси, на которое жалуется Мазепин

Мик Шумахер тоже использовал более тяжёлое шасси, на которое жалуется Мазепин
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что Мик Шумахер, как и Никита Мазепин, в сезоне-2021 пилотировал более тяжёлый вариант шасси, на который ранее пожаловался россиянин, связав свои проблемы именно с этим фактором.

«Мы довольно часто меняли шасси между пилотами, и мы это делали на протяжении всего времени выступлений в Формуле-1. Я точно не знаю, кто, когда и где на каком шасси ездил, но, думаю, оба пилота выступали на всех наших шасси.

Для ясности — мы используем прошлогодние шасси. Так делают и другие команды, поскольку регламент практически не менялся, машину не собирали заново. Мы планируем предложить Никите новое шасси на этапе в Бельгии», — приводит слова Гюнтера Штайнера RaceFans.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021