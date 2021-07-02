«Хонда» ответила на обвинения в улучшении мотора вопреки «заморозке»

Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе отреагировал на обвинения со стороны «Мерседеса» в улучшении двигателя, который использует «Ред Булл», вопреки заморозке. Ранее руководители «Мерседеса» утверждали, что двигатель «Хонды» стал мощнее на 15 л.с.

«Я был бы очень рад, если бы это было так, но это не правда. В соответствии с нынешними правилами, любые доработки, направленные на повышение мощности, запрещены. Наш двигатель в плане спецификации и показателей является таким же, как и предыдущий.

Улучшение результатов стало следствием упорной работы «Хонды» и команд. В соответствии с правилами, мы должны подавать заявки на любые изменения. Мы обязаны подавать детальные отчёты в ФИА, а они там уже их утверждают. ФИА направляет все документы другим производителям силовых установок. Поэтому нам нужно одобрение остальных производителей», — цитирует Танабе RacingNews365.