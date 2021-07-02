Мазепин рассказал о сложностях с машиной «Хааса»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своей работе на пятничных тренировках Гран-при Австрии Формулы-1.



«У этой машины сложный аэродинамический пакет: один из самых сложных, каким я когда-либо управлял. Когда я выступал в младших формулах, то больший аэродинамический баланс приводил к избыточной поворачиваемости, но в Ф-1, определённо, изменения не значат именно это, плюс шины по-другому работают по ходу круга, ну и есть много всего, что влияет на прогрев. Всё довольно экстремально, нелегко, я бы сказал.



Но мы используем эти пятничные практики, чтобы экспериментировать с настройками, а затем пробовать трансформировать наши машины в ту сторону, которая потенциально даст преимущество. По сравнению с прошлым годом время практик сокращено, мы просто пробуем разные вещи. Завтра всё должно быть более равным и финализированным, я бы сказал», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».