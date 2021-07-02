Ферстаппен — о практике Гран-при Австрии: показалось, что «Мерседес» немного прибавил

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги свободной практики Гран-при Австрии. В первой практике он показал лучший результат, а во второй — занял третье место.

«У нас не получился идеальный заезд во второй практике, но я хорошо себя чувствовал в болиде, у меня не было каких-либо значимых проблем. «Мерседес» выглядел довольно быстрым на «софте». Поэтому нам нужно убедиться, что у нас будет чуть больше скорости на такой резине. Мы выглядели лучше на «медиуме».

Также мы потестировали новый прототип шин «Пирелли», показалось, что он неплохой.

Думаю, будет жёсткая конкуренция в этот уик-энд. Как показалось, «Мерседес» немного прибавил. Но посмотрим, как всё сложится завтра в квалификации», — приводит слова Ферстаппена «Ред Булл».