Феттель со школьниками построил отель для пчёл в виде болида Формулы-1

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель принял участие в необычной акции в преддверии Гран-при Австрии Формулы-1. Утром в четверг Феттель встретился с группой школьников, представляющих школы из Штирии, и вместе с ними построил отель для пчёл и других насекомых. Отелем называется сооружение, построенное для привлечения насекомых и состоящее из нескольких различных секций, предоставляющих насекомым место для гнёзд, а также для укрытия или убежища.
«Мы рядом с трассой установили гоночную машину — но очень необычную, потому что это отель для насекомых и пчёл. Вместе со мной его строили дети. Замысел в том, чтобы у насекомых и в особенности пчёл появилось чуть больше места, чтобы они жили и процветали», — рассказал сам Феттель на пресс-конференции ФИА.
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