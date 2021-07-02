Серхио Перес рассказал о некомфортных ощущениях от болида во время практики в Австрии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свободную практику Гран-при Австрии. В первой тренировке он показал восьмой результат, а во второй — 11-й.

«Длинные заезды были более оптимистичными, но нам ещё нужно проделать большую работу. Обе тренировочные сессии были довольно тяжёлыми, я пока не чувствую себя комфортно за рулём в болиде на «софте». Нам нужно проанализировать все данные, попытаться вернуть скорость, на которую мы рассчитывали, подготовиться к завтрашней квалификации. Показалось, что мы были далеко от необходимого баланса, когда было мало топлива. Но нам удалось быстро это устранить.

Рады, что «Пирелли» привезли новые шины на тестирование в этот уик-энд. В целом сегодня я многому научился. Было здорово видеть всех фанатов на арене», — цитирует Переса пресс-служба «Ред Булл».