Леклер объяснил, почему считает день хорошим, несмотря на 16-е место

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Австрии. Во второй сессии монегаск показал только 16-й результат.



«Ещё есть над чем поработать, чтобы понять шины С5 — мы в первый раз используем их здесь, и я не думаю, что ещё полностью понимаем, как заставить их работать оптимально. Так что нам ещё необходимо над этим поработать, но в целом это был довольно хороший день. Наш гоночный темп такой же хороший, как и на прошлой неделе, ну а над нашим квалификационным мы ещё работаем. Мы ещё не нашли того маленького шага, который нам нужен, чтобы оказаться немного выше. Но мы работаем над этим и, надеюсь, найдём между пятницей и субботой», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.