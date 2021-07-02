«Поэтому он выступает за «Уильямс». Ферстаппен обрушился с критикой на Латифи

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен жёстко раскритиковал гонщика «Уильямса» Николаса Латифи. Во время свободной практики Гран-при Австрии Латифи препятствовал проезду Ферстаппена.

«Иногда я даже не знаю, что у людей творится в головах. И они даже не думают, не придают этому значения.

Конечно, инженер должен следить за такими вещами. Но, безусловно, есть причина, почему один пилот выступает за «Ред Булл», а другой — за «Уильямс», — цитирует Ферстаппена RacingNews365 со ссылкой на Ziggo Sport.

Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Австрии. Во второй практике лучшее время показал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», а Ферстаппен стал третьим.

Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов Формулы-1.