«Астон Мартин» хочет изменить ливрею, чтобы она лучше смотрелась на ТВ-картинке

Руководство «Астон Мартин» рассматривает вариант изменения ливреи болида, чтобы сделать машину более привлекательной на телевизионной картинке. Перед началом сезона команда уже провела ребрендинг, сменив название с «Рейсинг Пойнт» на «Астон Мартин». Тогда же произошла смена цвета ливреи, был выбран зелёный. Но, как считает руководитель команды Отмар Зафнауэр, над дизайном ещё можно поработать.

«Думаю, зелёный нам подходит, это точно. Это отличный цвет, когда смотришь на него лично. Я думаю, что нам стоит рассматривать возможности небольшого изменения, чтобы ливрея лучше смотрелась на телекартинке, но мы также не должны отказываться от зелёного.

Я не знаю, удастся ли нам это, но мы заинтересованы в доработке дизайна. Хотим отличаться от других машин при показе на ТВ», — цитирует Зафнауэра Racefans.