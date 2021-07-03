Тото Вольф рассказал об обновлении, которое готовит «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об обновлении болида, которое готовит команда к Гран-при Великобритании.

«В планах к Гран-при Великобритании значится ещё одно обновление, но оно было запланировано уже довольно давно. Что касается аэродинамической трубы, то больших изменений уже не предвидится. Раньше Сильверстоун был для нас хорошей трассой. Но с учётом новых правил всё может быть не так однозначно. Мы уже не можем с полной уверенностью говорить, что это наша трасса. Но обычно там мы выступаем хорошо», — приводит слова Вольфа RaceFans.



Ранее пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что для успешной борьбы с «Ред Булл» команде нужны обновления. Но Вольф утверждал, что обновление болида не предвидится.