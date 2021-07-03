Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом» на два года, сообщает пресс-служба команды.
«Поскольку с 2022 года мы вступим в новую эру Формулы-1, в нашей команде не может быть гонщика лучше, чем Льюис. Его достижения в этом виде спорта говорят сами за себя. Благодаря опыту, скорости и гоночному мастерству он продолжает находиться на высоте. Мы наслаждаемся сражениями, в которых участвуем, и в которых нам только предстоит принять участие в этом году.
Поэтому мы и хотели согласовать контракт пораньше — ничто не должно отвлекать нас от соревнований. Я всегда говорил, что пока в Льюисе есть искра, он сможет продолжать выступать так долго, как только захочет», — сказал руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф.
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