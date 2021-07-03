Льюис Хэмилтон прокомментировал новый контракт с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал новое двухлетнее соглашение с командой.
«Трудно поверить, что я почти девять лет проработал с этой невероятной командой, и поэтому я очень рад, что наше сотрудничество будет продолжаться в течение ещё двух лет. Мы так многого достигли вместе, но в то же время нам ещё многое предстоит: как на трассе, так и за ее пределами.
Я очень благодарен команде за поддержку в моём стремлении увеличить разнообразие и равенство в нашем спорте. Заслуга «Мерседеса» в этом вопросе крайне велика. Мы вступаем в новую эру автомобилей, которая обещает всем нам сложные и захватывающие гонки. Не могу дождаться чтобы наконец увидеть, чего ещё мы сможем вместе добиться», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».
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