Стали известны финансовые подробности нового контракта Хэмилтона с «Мерседесом»

Стали известны финансовые детали нового контракта семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом». Как сообщает Daily Mail, двухлетнее соглашение с британцем обошлось «Мерседесу» в £ 80 млн (около € 93 млн).

Ранее соглашение с немецкой командой прокомментировал сам Хэмилтон.

«Трудно поверить, что я почти девять лет проработал с этой невероятной командой, и поэтому я очень рад, что наше сотрудничество будет продолжаться в течение ещё двух лет. Мы так многого достигли вместе, но в то же время нам ещё многое предстоит: как на трассе, так и за ее пределами», — сказал Льюис.

Прежде руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф уже заявлял, что все глобальные вопросы насчёт нового контракта с Хэмилтоном были оговорены, оставалось лишь решить небольшие детали.