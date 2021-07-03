Состав команд Формулы-1 на сезон-2022: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2022. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между немецкой командой Формулы-1 «Мерседес» и британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном, который проведёт в составе коллектива ближайшие два сезона.



В Формуле-1 осталось семь вакансий: одна в «Мерседесе», одна в «Ред Булл», одна в «Альфа Таури», две в «Альфа Ромео» и две в «Уильямсе».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

В Формуле-1 ещё полно мест на 2022 год. Кто где поедет и быть ли второму россиянину?