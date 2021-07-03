Сотников на новом «КАМАЗе» выиграл второй подряд этап «Шёлкового пути», Вязович — второй

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды с кабиной семейства K5, одержал вторую победу подряд на ралли-марафоне «Шёлковый путь». Сотников на три с половиной минуты опередил пилота команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича, третье место у ещё одного камазовца Антона Шибалова. В общем зачёте Сотников опережает Вязовича почти на пять минут, Шибалов замыкает топ-3.
«Шёлковый путь». Второй этап. Грузовой зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:45:05
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0:03:22
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:03:50
4. Николаев («КАМАЗ-мастер») +0:04:08
5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +0:04:26
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +0:04:36
7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +0:08:59
8. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +0:10:01
9. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +0:11:10
10. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +0:12:57
11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +0:15:59.
«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 02:20:56
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:04:48
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:05:28
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:05:31
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:10:01
6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:10:33
7. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:15:31
8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:17:21
9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:21:36
10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +00:33:00
11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +00:37:26.
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