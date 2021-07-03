Сотников на новом «КАМАЗе» выиграл второй подряд этап «Шёлкового пути», Вязович — второй

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды с кабиной семейства K5, одержал вторую победу подряд на ралли-марафоне «Шёлковый путь». Сотников на три с половиной минуты опередил пилота команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича, третье место у ещё одного камазовца Антона Шибалова. В общем зачёте Сотников опережает Вязовича почти на пять минут, Шибалов замыкает топ-3.



«Шёлковый путь». Второй этап. Грузовой зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:45:05

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +0:03:22

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +0:03:50

4. Николаев («КАМАЗ-мастер») +0:04:08

5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +0:04:26

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +0:04:36

7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +0:08:59

8. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +0:10:01

9. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +0:11:10

10. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +0:12:57

11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +0:15:59.



«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 02:20:56

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:04:48

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:05:28

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:05:31

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:10:01

6. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:10:33

7. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:15:31

8. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:17:21

9. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:21:36

10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +00:33:00

11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +00:37:26.