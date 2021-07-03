«Величайший». Расселл поздравил Хэмилтона с продлением контракта с «Мерседесом»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поздравил семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона с подписанием нового двухлетнего контракта с «Мерседесом».
«Величайший. Отличные новости для «Мерседеса» и для всей Формулы-1. Мои поздравления, парень», — написал Расселл на своей странице в «Твиттере».
Ранее руководитель «Уияльмса» Йост Капито не стал исключать возможной замены Джорджа Расселла на пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса уже в ходе сезона-2021. СМИ не раз сообщали, что нынешний сезон практически наверняка станет для Валттери последним в составе немецкой команды. Сам Боттас также комментировал слухи о собственной замене в нынешней команде. Финский гонщик говорил, что не придаёт значения этим разговорам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.
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