Ралли «Шёлковый путь» могут остановить из-за угрозы бубонной чумы и коронавируса

Главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница № 40 ДЗМ Денис Проценко, возглавляющий штаб по ведению и контролю ковидного протокола ралли «Шёлковый путь» предупредил об опасностях, подстерегающих участников ралли на территории Монголии. Знаменитый доктор направил об этом письмо в адрес дирекции ралли-марафона.



В письме в частности говорится, что в связи с объявлением красного уровня эпидемиологической опасности на фоне резкой вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также выявления Национальным центром изучения зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в ряде аймаков Западной Монголии по маршруту ралли продолжение соревнования по территории Монголии не представляется возможным и гонка должна быть остановлена.



Письмо Проценко будет оперативно рассмотрено дирекцией ралли-марафона и коллегиями спортивных комиссаров ФИА и ФИМ.



Два первых этапа «Шёлкового пути» проходили по территории России, в третий день гонки ралли-марафон должен был пересечь границу Монголии.