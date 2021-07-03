В «Альфа Ромео» хотели бы, чтобы пилоты команды ощущали давление по поводу своего будущего

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что был бы не против, если бы пилоты Кими Райкконена и Антонио Джовинацци находилась под давлением, поскольку вопрос новых контрактов вряд ли будет решён в скором времени. Действующие соглашения Райкконена и Джовинацци истекают в конце этого года.
«Прежде всего, мне кажется, что держать систему под напряжением – всегда правильное решение. Я не хочу говорить ребятам, что теперь настало время для расслабления. Моя цель — держать всех под давлением. Формула-1 — это постоянное напряжение, и пусть всё так и остаётся.
Тото Вольф примет решение (Льюис Хэмилтон уже подписал новый контракт с «Мерседесом». — Прим. «Чемпионата»), затем Кристиан Хорнер (Руководитель «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»). Ну а мы не торопимся. Хотя, конечно, дела продвигаются. У нас есть знак вопроса относительно Кими, а вот Антонио прогрессирует. Надеюсь, что квалификационный темп Райкконена скоро вернётся, и он достигнет уровня Антонио в квалификации», — приводит слова Вассёра The Race.
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