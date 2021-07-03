Вольф ответил, насколько быстро «Мерседес» выберет напарника Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, в течение какого времени в «Мерседесе» планируют определиться с напарником для Льюиса Хэмилтона. Сегодня, 3 июля, немецкая команда заключила двухлетний контракт с британцем.



«Мы все счастливы оттого, что сегодня подписали контракт с Льюисом, а в следующие недели или месяцы будем рассматривать кандидатов на второе место в команде», — приводит слова Вольфа GPFans.



Напарником Хэмилтона в «Мерседесе» является Валттери Боттас, который прежде уже комментировал слухи о собственной замене. Финский гонщик сказал, что не придаёт значения слухам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.

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