Вольф ответил, насколько быстро «Мерседес» выберет напарника Хэмилтона
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, в течение какого времени в «Мерседесе» планируют определиться с напарником для Льюиса Хэмилтона. Сегодня, 3 июля, немецкая команда заключила двухлетний контракт с британцем.
«Мы все счастливы оттого, что сегодня подписали контракт с Льюисом, а в следующие недели или месяцы будем рассматривать кандидатов на второе место в команде», — приводит слова Вольфа GPFans.
Напарником Хэмилтона в «Мерседесе» является Валттери Боттас, который прежде уже комментировал слухи о собственной замене. Финский гонщик сказал, что не придаёт значения слухам, но пока ещё не начинал вести переговоры с «Мерседесом». При этом он выразил надежду, что стороны начнут обсуждать новый контракт уже в следующем месяце.
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