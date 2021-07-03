Сидоркова заняла второе место в гонке W Series в Австрии

Российская гонщица Ирина Сидоркова заняла второе место в гонке второго этапа женской гоночной серии W Series. Гонка прошла на австрийской трассе «Ред Булл Ринг». Победу одержала действующая чемпионка серии Джейми Чедвик, опередившая Сидоркову на шесть с половиной секунд.



Россиянка, стартовавшая с шестой позиции, уже на выходе из первого поворота пробилась на второе место и практически всю дистанцию обороняла своё место от занявшей третье место Эммы Кимилайнен. Финке так и не удалось атаковать и пройти россиянку, при этом они вдвоём сильно оторвались от остального пелотона.



W Series. Второй этап. Гонка



1. Джейми Чедвик — 31:33.119

2. Ирина Сидоркова +6.606

3. Эмма Кимилайнен +6.929

4. Сара Мур +22.939

5. Бруна Томаселли +25.183.