Сидоркова заняла второе место в гонке W Series в Австрии
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Российская гонщица Ирина Сидоркова заняла второе место в гонке второго этапа женской гоночной серии W Series. Гонка прошла на австрийской трассе «Ред Булл Ринг». Победу одержала действующая чемпионка серии Джейми Чедвик, опередившая Сидоркову на шесть с половиной секунд.
Россиянка, стартовавшая с шестой позиции, уже на выходе из первого поворота пробилась на второе место и практически всю дистанцию обороняла своё место от занявшей третье место Эммы Кимилайнен. Финке так и не удалось атаковать и пройти россиянку, при этом они вдвоём сильно оторвались от остального пелотона.
W Series. Второй этап. Гонка
1. Джейми Чедвик — 31:33.119
2. Ирина Сидоркова +6.606
3. Эмма Кимилайнен +6.929
4. Сара Мур +22.939
5. Бруна Томаселли +25.183.
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