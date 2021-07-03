11 пилотов получили штрафы по итогам первой гонки Ф-3 в Австрии, Смоляр занял 14-е место

Стюарды Формулы-3 выдали целый ряд наказаний по итогам первой спринтерской гонки этапа Формулы-3 на австрийской трассе «Ред Булл Ринг». Различные штрафы получили 11 пилотов, и в их числе оказался россиянин Александр Смоляр, финишировавший 10-м. В борьбе с Джеком Кроуфордом в ходе гонки оба пилота не соблюдали пределы трассы, за что стюарды начислили обоим пилотам по пять штрафных секунд. Это наказание отбросило Смоляра на 17-ю позицию, но с учётом штрафов других гонщиков Александр занял в итоговом протоколе 14-е место.
Среди получивших штрафы — финишировавшие на подиуме Олли Колдуэлл и Логан Сарджент, которые нарушали пределы трассы. Колдуэлл даже с учётом пятисекундного наказания сохранил второе место, а вот Сарджент, получивший 10 штрафных секунд, опустился с третьей позиции сразу на 15-ю.
Аюму Иваса, занявший девятое место, вовсе был дисквалифицирован за то, что не заехал в боксы, хотя ему был показан чёрно-оранжевый флаг.
От штрафов соперников больше всего выиграл Энцо Фиттипальди, поднявшийся с 11-го места на 4-е. Давид Шумахер поднялся с 17-го места на 12-е и таким образом стартует во второй гонке уик-энда с поул-позишен.
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