Алонсо — о блокировке Феттелем: какой бы штраф ни дали, он не будет достаточным

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал блокировку со стороны Себастьяна Феттеля в конце второго сегмента квалификации Гран-при Австрии. Из-за помехи со стороны немца Алонсо занял только 14-е место, не пройдя в третий сегмент.



«Наказания должны быть суровыми, потому что то, что произошло сегодня, это неправильно. Очень сильно разочаровывает потерять завтра много очков, ведь теперь гонку можно просто забыть. Если ты стартуешь 14-м, то всё кончено. Ещё один уик-энд для нас с такой странной ситуацией.



Мы потеряли возможность стать пятыми или шестыми на решётке — тогда наша гонка была бы другой. Теперь же, полагаю, я не наберу завтра очков. Так что какой бы штраф ни дали, он не будет достаточным. Вот так бывает. Я расстроен, потому что сегодня у нас был потенциал. Вероятно, это была лучшая машина за весь сезон, но мы не выжали максимум», — заявил Алонсо в интервью Sky Sports.