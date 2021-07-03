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Сотников: стало страшно за журналистов и зрителей, стоявших вдоль трассы

Сотников: стало страшно за журналистов и зрителей, стоявших вдоль трассы
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на втором этапе ралли-марафона «Шёлковый путь».

«Спецучасток стал непростым испытанием для всех. Первые 50 километров была раллийная дорога, многие участники получили удовольствие от езды. Потом трасса ушла в лес, где была переменная солнечная картинка, и она скрывала многочисленные бугры и ямы. Старались держаться в своем режиме, сохранять максимум контакта с дорогой. Навигации было немного, перед нами были две быстрые машины и практически отсутствовала пыль.

Под конец пошла грязь, глубокая колея. И немного стало страшно за журналистов и зрителей, в большом количестве стоявших вдоль трассы. Пришлось сбавить скорость, так как машину в таких условиях кидало из стороны в сторону, и её трудно было удерживать. Думаю, что организаторы сделают поправки по безопасности. Мы получаем новую информацию о машине, вкатываемся всё больше и больше. Теперь уже едем увереннее. Конечно, приятно выиграть очередной этап, но гонка длинная и мы будем продолжать действовать в своём ключе, насколько позволяет грузовик», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.

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