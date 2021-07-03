«Болота и грязь, ничего не видно». Николаев — о втором этапе «Шёлкового пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал, как для него сложился второй этап ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором он занял четвёртое место.



«Хочу поблагодарить организаторов за этот этап. С самого старта и до финиша очень интенсивная гонка: разные рельефы, покрытия и скорости — красота. Первая часть была раллийной, такое мы встречали только в Чили: быстрые извилистые дороги — настоящее классическое ралли. Потом въезжаем в лес — узко, два-три знака, затем болота и грязь, ничего не видно, дворники еле справляются. Я очень доволен. С удовольствием проехал бы ещё километров 200 в таком режиме. Машина — супер, всё отлично, она отработала хорошо. Как говорится, танки грязи не боятся. Под конец потеряли где-то 25 секунд — нас выбросило из колеи и пришлось сдать назад и выезжать», — приводит слова Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастера».