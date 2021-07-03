Феттель возложил вину за блокировку Алонсо на обогнавших немца гонщиков

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился своим взглядом на причины инцидента, произошедшего между ним и Фернандо Алонсо в конце второго сегмента квалификации Гран-при Австрии. Феттель заблокировал Алонсо, находившегося на быстром круге, но, по мнению немца, в этом виноваты пилоты, которые вопреки неофициальному джентльменскому соглашению обошли его в конце прогревочного круга.
«Игнорирование джентльменского соглашения? А оно вообще когда-то было? Я увидел Фернандо очень поздно, когда уже ничего не мог сделать. Думаю, это ошибка гонщиков впереди, которые просто «перепрыгивали» свою очередь. Я не думаю, что это правильно, это не то, что мы согласовывали.
В целом квалификация была очень хорошей. Обе машины в третьем сегменте, но отставание от машин впереди был довольно большим, так что мы сделали то, что смогли», — приводит слова Феттеля GPFans.
- 3 июля 2021
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