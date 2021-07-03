Ферстаппен объяснил, почему остался недоволен квалификацией, несмотря на поул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен тактическим решением команды выпустить его на трассу первым во второй попытке третьего сегмента квалификации Гран-при Австрии.



«Думаю, третий сегмент квалификации сложился не лучшим образом. Я, конечно, счастлив завоевать поул, но то, как именно это было сделано оставляет желать лучшего. Но, конечно, стать первыми в обеих квалификациях здесь, в Австрии, — это очень хороший результат. Надеюсь, завтра мы сможем закончить начатое.



Чем именно я остался недоволен? В первой попытке в третьем сегменте я заблокировал шины в третьем повороте, а во второй попытке я был первой машиной на трассе, так что терял много времени на прямых», — приводит слова Макса Ферстаппена Crash.