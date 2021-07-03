Ферстаппен объяснил, почему остался недоволен квалификацией, несмотря на поул
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен тактическим решением команды выпустить его на трассу первым во второй попытке третьего сегмента квалификации Гран-при Австрии.
«Думаю, третий сегмент квалификации сложился не лучшим образом. Я, конечно, счастлив завоевать поул, но то, как именно это было сделано оставляет желать лучшего. Но, конечно, стать первыми в обеих квалификациях здесь, в Австрии, — это очень хороший результат. Надеюсь, завтра мы сможем закончить начатое.
Чем именно я остался недоволен? В первой попытке в третьем сегменте я заблокировал шины в третьем повороте, а во второй попытке я был первой машиной на трассе, так что терял много времени на прямых», — приводит слова Макса Ферстаппена Crash.
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