Мазепин: это низшая точка до сих пор в нынешнем сезоне. Машина мне не подходит

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 20-й результат в квалификации Гран-при Австрии, пожаловавшись на проблемы с машиной.



«Ощущения от машины не слишком хорошие. Думаю, это низшая точка до сих пор в нынешнем сезоне. Всё очень похоже на положение, в котором мы находились на момент вчерашнего вечера. Я стараюсь подобрать идеальный баланс, но машина мне не подходит. Она слишком нервная, я недоволен настройками, потому что у меня нет уверенности в автомобиле, в каждом повороте ощущения отличаются. Нужно прибавлять.



Я бы сказал, что неплохо начинаю сессии, но все остальные затем прибавляют, им становится всё комфортнее управлять их автомобилями, а я остаюсь на месте, потому что неспособен пилотировать эту машину быстрее. Второй уик-энд подряд мы двигаемся назад», — приводит слова Мазепина официальный сайт Формулы-1.