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ФИА и Формула-1 подвели итоги переговоров с поставщиками двигателей о регламенте 2025 года

ФИА и Формула-1 подвели итоги переговоров с поставщиками двигателей о регламенте 2025 года
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ФИА и Формула-1 объявили, что переговоры с действующими и потенциальными новыми поставщиками моторов прошли позитивно.

«Сегодня прошли очень позитивные переговоры со всеми действующими и потенциальными новыми поставщиками моторов по поводу нового этапа развития силовых установок Формулы-1. Обсуждения будут продолжены в ближайшие недели, а после этих обсуждений мы сообщим дальнейшие новости», — цитирует совместное заявление ФИА и Формулы-1 GPFans.

Ранее сообщалось, что «Ауди» и «Порше» хотели бы, чтобы силовые установки Ф-1 с 2025 года включали в себя электромотор на переднем приводе — похожую технологию обе компании успешно использовали в чемпионате мира по гонкам на выносливость и хотели бы перенести её в Формулу-1. Таким образом, болиды Ф-1 стали бы полноприводными.

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