Риккардо: не знаю, где ещё добыть дополнительную скорость
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал лишь 13-й результат в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 на фоне второго места своего напарника Ландо Норриса.
«К сожалению, результат похож на прошлую неделю. Ощущения были лучше, но это не передалось в результат на круге. В первом сегменте я был вполне доволен своими кругами. Чувствовал, что проехал довольно хорошо, но всё равно уступал полсекунды. Так что я ломаю голову. Не знаю, где ещё добыть сейчас дополнительную скорость, так что продолжу двигаться постепенно.
У нас завтра будет свободный выбор шин, так что мы попробуем сделать ещё один хороший старт, как на прошлой неделе, и продолжим пробираться через пелотон», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Макларена».
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