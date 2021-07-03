Гасли — о плане на гонку: держать социальную дистанцию от Леклера!

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Австрии и рассказал о тактике на гонку.



«Стратегия — держать социальную дистанцию от Шарля, чтобы удостовериться, что мы проедем больше одного поворота. Скрестим пальцы, что это сработает! Ну а если шутки в сторону, то мы знаем, что в воскресенье у нас будет немного больше работы. Но будет интересно посмотреть на гонку в плане стратегии: мы — первая машина, стартующая на «софте». Мы решили сохранить на гонку два комплекта «харда», так что, надеюсь, это сработает. Я предвкушаю увидеть, как всё сложится.



Мы были всего в десятой от третьего места, так что мы в борьбе. Похоже, мы всегда проходим в третий сегмент и сражаемся за эту позицию. Всё очень позитивно. В этот раз было чуть больше проблем с машиной, я не добился желанного баланса, но все равно сумел собрать всё воедино и стать шестым», — приводит слова Гасли PlanetF1.



На прошлом Гран-при Штирии Гасли сошёл уже после первого круга после контакта с Леклером.

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