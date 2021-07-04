Видео: Норрис опережал Ферстаппена в борьбе за поул-позишен до последнего поворота

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик со сравнением лучших кругов в квалификации голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и британского пилота «Макларена» Ландо Норриса. В борьбе за поул-позишен Ферстаппен опередил Норриса всего на 48 тысячных, и сравнение кругов голландца и британца показывает, что всё решила финальная часть круга.



До выхода из предпоследнего поворота Норрис слегка опережал Ферстаппена, но перед финальным десятым поворотом представитель «Ред Булл» сумел вырваться вперёд на 15 тысячных секунды и затем увеличить преимущество внутри поворота и на выходе из него.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.